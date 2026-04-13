Путин поздравил НИИМЭМО им. Е. М. Примакова с 70-летием

Москва13 апр Вести.Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) имени Е. М. Примакова с 70-летием.

Сообщение размещено на сайте президента РФ.

Российский лидер подчеркнул, что за прошедшие годы ИМЭМО накопил опыт и стал одним из ведущих в нашей стране научных, аналитических, прогностических центров по изучению основных тенденций развития мировой экономики, политики, международных отношений. Он также отметил важность сохранения и развития творческого наследия предшественников.

Путин напомнил, что Институт был создан по инициативе советских ученых, которые определили ключевые направления его работы, сформировали авторитетные школы, а также заложили традиции неустанного подвижнического труда. В заключении глава государства пожелал коллективу ИМЭМО новых свершений и всего наилучшего.