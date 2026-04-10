Путин: заложенный Саровским центром ядерный щит много лет надежно защищает РФ

Москва10 апр Вести.Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Российского федерального ядерного центра - Всероссийского НИИ экспериментальной физики с 80-летием. Глава государства подчеркнул, что именно в Саровском ядерном центре был заложен фундамент ядерного щита, который надежно обеспечивает суверенитет России.

Президент назвал 80-летие института значимым событием не только для коллектива НИИ, но и для российской атомной отрасли и всей страны.

Именно в Саровском ядерном центре был заложен фундамент ядерного щита, который на протяжении многих лет надежно обеспечивает безопасность и суверенитет нашей страны говорится в тексте поздравительной телеграммы, опубликованной на сайте Кремля

Как добавил российский лидер, в институте были созданы уникальные конструкторские разработки, которые способствовали укреплению ОПК, развитию энергетики, транспорта и медицины, освоению Арктики, Мирового океана и космоса.

Путин также отметил, что в основе достижений этого центра лежит героический труд выдающихся ученых, инженеров и специалистов, открытия, энтузиазм и подвижничество которых являются ярким примером командной и высокопрофессиональной работы.

Вы достойно продолжаете славные традиции своих предшественников, ветеранов центра, вносите весомый вклад в формирование технологической независимости страны, в развитие приоритетных направлений науки и экономики отметил глава государства

В завершение он пожелал коллективу НИИ успешной реализации всех планов.