Путин: подвижные комплексы с неядерными ракетами успешно применялись в ходе СВО

Москва13 мая Вести.Подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами эффективно применялись в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе визита в Московский институт теплотехники (МИТ).

Отмечу, что созданные вами подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами также несут дежурство, эффективно применялись в боевых условиях в ходе специальной военной операции сказал глава государства

Также президент подчеркнул: Россия продолжит модернизацию стратегических ядерных сил и создание мощных ракетных комплексов, способных преодолевать все системы ПРО.

13 мая российский лидер посетил Московский институт теплотехники, которому исполнилось 80 лет. Именно это предприятие оборонно-промышленного комплекса (ОПК) создало ракеты "Булава", а также ракетные комплексы "Тополь" и "Ярс".