Путин посетил институт в Москве, создавший системы "Тополь" и "Ярс"

Путин посетил Московский институт теплотехники Путин посетил институт в Москве, создавший системы "Тополь" и "Ярс"

Москва13 мая Вести.Президент России Владимир Путин посетил Московский институт теплотехники (МИТ), который создал ракетные комплексы "Тополь" и "Ярс", а также ракеты "Булава".

Одному из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России исполнилось 80 лет. МИТ был основан в 1946 году при Министерстве сельскохозяйственного машиностроения СССР как НИИ-1 пороховых реактивных снарядов. Через 20 лет его переименовали в Московский институт теплотехники Миноборонпрома.

В ходе своего визита в институт глава государства наградил сотрудников предприятия орденом "За доблестный труд".