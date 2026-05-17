Москва17 мая Вести.Ядерное оружие - краеугольный камень национальной безопасности РФ. Об этом заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Именно ядерное оружие защищает Россию от угроз ее существованию, подчеркнул он.

Ядерной державе нельзя угрожать, нельзя угрожать ее существованию. Вот это дает возможность нам быть в этом уверенным, и это является основой ядерного сдерживания. Ядерное сдерживание — это неотъемлемая часть и краеугольный камень нашей национальной безопасности сказал Дмитрий Песков

На этой неделе командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытании тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Глава государства назвал это большим событием и безусловным успехом в укреплении обороноспособности РФ.