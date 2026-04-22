Москва22 апр Вести.Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом Сейшельских Островов Патриком Эрмини пригласил республику присоединиться к предстоящему форуму "Россия — Африка".

Российский лидер напомнил, что представители Сейшел уже участвовали в подобных мероприятиях ранее.

Мы готовим третье мероприятие подобного рода. И я очень надеюсь, что Сейшелы примут участие в третьем форуме на высоком уровне сказал Путин

Саммит "Россия – Африка" – ключевое событие в отношениях между Россией и африканскими странами. Мероприятие призвано укрепить всеобъемлющее и равноправное сотрудничество в сферах политики, безопасности, экономики, науки, техники и культуры.

Ранее МИД Кении сообщал, что третий форум планируется провести в Москве в октябре 2026 года.