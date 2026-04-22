В Кремле состоялась встреча Путина и президента Сейшельских островов Эрмини Путин встретился с президентом Сейшельских островов Эрмини

Москва22 апр Вести.В Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с президентом Сейшельских островов Патриком Эрмини. Переговоры транслировались в прямом эфире телеканала "Россия 24".

Разговор двух лидеров прошел в рамках рабочего визита Эрмини в Россию. Заранее было объявлено, что в число тем для обсуждения войдут вопросы двустороннего сотрудничества, международной и региональной проблематики.

Ранее сообщалось, что президент Сейшельских островов до переговоров с Путиным принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.