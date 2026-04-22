Президент Сейшел Эрмини возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Москва22 апр Вести.Президент Сейшельских островов Патрик Эрмини возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Эрмини возложил венок из еловых ветвей и алых роз. После этого присутствующие почтили минутой молчания память погибших на фронтах в ходе Великой Отечественной войны.

Президент Сейшельских островов находится в Москве с рабочим визитом. Как ранее сообщили в Кремле, 22 апреля состоятся переговоры президента России Владимира Путина и Эрмини.