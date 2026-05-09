Путин и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Москва9 мая Вести.Президент России Владимир Путин и прибывшие в Москву зарубежные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду после парада Победы.

Главы государств почтили память погибших воинов минутой молчания у Вечного огня. Также солдаты Кремлевского полка возложили цветы к стелам городов-героев от имени иностранных делегаций.

В праздничных мероприятиях приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и другие зарубежные гости, прибывшие в Россию на празднование 81-й годовщины Победы.

Выступление Путина на Красной площади продлилось 8,5 минуты. Он поздравил всех с великим праздником.