Москва22 апр Вести.Поток туристов из России на Сейшельские острова растет, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Сейшел Патриком Эрмини.

Также глава российского государства отметил, что объем торгово-экономических отношений между Москвой и Викторией пока скромный, но сторонам есть над чем работать по этому направлению. В этом контексте он назвал визит Эрмини своевременным.

Растет поток туристов Российской Федерации на Сейшельские острова… Есть перспективы расширения, увеличения количества наших туристов в вашу страну сказал Путин

Встреча Владимира Путина и Патрика Эрмини была анонсирована 21 апреля. На встрече планировалось обсудить развитие торговли и политических отношений между Россией и Сейшелами, сотрудничество в гуманитарной сфере, а также актуальные вопросы региональной и глобальной проблематики.