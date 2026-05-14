Москва14 маяВести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар на переговорах в Нью-Дели обсудили график предстоящих контактов между двумя государствами на высшем уровне. Такую информацию обнародовали в МИД России.
Переговоры глав МИД двух стран прошли 13 мая в Нью-Дели, где российский министр находится с визитом.
Обсудили ключевые темы двусторонней повестки дня, а также график предстоящих контактов, в том числе на высшем уровнесказано в материале МИД РФ
Ранее Лавров рассказал о совместном производстве вооружений России и Индии.