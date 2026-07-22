Лавров в Маниле проводит переговоры с главой МИД Бангладеш

Лавров проводит переговоры с главой МИД Бангладеш на полях встречи АСЕАН Лавров в Маниле проводит переговоры с главой МИД Бангладеш

Москва22 июл Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом на полях проходящих в Маниле (Филиппины) по линии АСЕАН мероприятий.

Фотографию с участниками встречи опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В последний раз Лавров и Рахман встречались 19 июня в Москве. Тогда главы внешнеполитических ведомств уделили особое внимание взаимодействию в ООН, где председателем 81-й сессии Генеральной Ассамблеи был избран Рахман.