Москва14 маяВести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова опубликовала фото с переговоров, которые проходят в рамках встречи министров иностранных дел стран БРИКС.
Перед вылетом в Индию на саммит Лавров отметил, что одной из целей недавней агрессии США и Израиля против Ирана была попытка помешать нормализации отношений между официальным Тегераном и арабскими странами.