Главы МИД России и Ирана провели двусторонние переговоры в Нью-Дели

Лавров встретился с главой МИД Ирана в Нью-Дели Главы МИД России и Ирана провели двусторонние переговоры в Нью-Дели

Москва14 мая Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова опубликовала фото с переговоров, которые проходят в рамках встречи министров иностранных дел стран БРИКС.

Перед вылетом в Индию на саммит Лавров отметил, что одной из целей недавней агрессии США и Израиля против Ирана была попытка помешать нормализации отношений между официальным Тегераном и арабскими странами.