Глава МИД Бангладеш поблагодарил РФ за помощь на выборах председателя ГА ООН Рахман поблагодарил РФ за поддержку на выборах председателя ГА ООН

Москва8 июн Вести.Глава МИД Бангладеш Халилур Рахман поблагодарил Россию за поддержку его кандидатуры на пост председателя 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Соответствующее заявление он сделал в ходе беседы с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Это мой первый двусторонний визит после избрания на пост председателя Генеральной Ассамблеи. Я с большой благодарностью и признательностью отмечаю вашу поддержку и помощь моей кандидатуре, которые помогли мне победить на выборах. Поэтому я особенно благодарю вас за это сказал он

Кроме того, он поблагодарил Лаврова за приглашение посетить Москву.

Ранее Лавров заявил, что Россия заинтересована в развитии двусторонних отношений с Бангладеш.