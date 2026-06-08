Москва8 июнВести.Глава МИД Бангладеш Халилур Рахман поблагодарил Россию за поддержку его кандидатуры на пост председателя 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Соответствующее заявление он сделал в ходе беседы с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Это мой первый двусторонний визит после избрания на пост председателя Генеральной Ассамблеи. Я с большой благодарностью и признательностью отмечаю вашу поддержку и помощь моей кандидатуре, которые помогли мне победить на выборах. Поэтому я особенно благодарю вас за этосказал он
Кроме того, он поблагодарил Лаврова за приглашение посетить Москву.
Ранее Лавров заявил, что Россия заинтересована в развитии двусторонних отношений с Бангладеш.