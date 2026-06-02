МИД РФ: Россия поздравляет Халилура Рахмана с избранием на пост главы ГА ООН

Москва2 июн Вести.Россия поздравила министра иностранных дел Бангладеш Халилура Рахмана с избранием на пост председателя Генеральной ассамблеи ООН, заявил агентству ТАСС директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

Дипломат выразил уверенность, что высокие профессиональные качества и опыт Рахмана поспособствуют эффективному функционированию ГА ООН.

Сегодня, когда доверие к многосторонним институтам подвергается серьезным испытаниям, особое значение приобретает призыв избранного председателя Генассамблеи к восстановлению диалога и взаимопонимания между государствами-членами сказал Логвинов

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов сообщил, что кандидат на пост нового генсека ООН может приехать в Москву в ближайшее время.