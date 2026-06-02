МИД РФ: кандидат на пост генсека ООН придет в Россию

Москва2 июн Вести.Экс-президент Чили Мишель Бачелет, которая рассматривается на пост нового генерального секретаря ООН, в ближайшие дни может приехать в Москву. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов.

Он добавил, что глава МИД РФ Сергей Лавров встречается со всеми кандидатами на пост генсека ООН. В Москву уже прилетали генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и глава ЮНКТАД Ребека Гринспан.

Бачелет собирается приехать в ближайшие дни. В проработке. Надеемся принять ее отметил Алимов

Полномочия нынешнего генерального секретаря Антониу Гутерриша истекают 31 декабря. Кроме Бачелет, Гросси и Гринспан на пост генсека претендует экс-президент Сенегала Маки Саль.