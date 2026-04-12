МИД: Москва внимательно следит за выдвижением кандидатов на пост Генсека ООН

Москва12 апр Вести.Выдвижение кандидатур на пост Генсека ООН находится под особым вниманием Москвы, заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов в интервью РИА Новости.

Россия намерена максимально тщательно подойти к отбору нового Генерального секретаря ООН, пояснил Логвинов.

Мы внимательно следим за ходом выдвижения претендентов приводит РИА Новости слова Логвинова

Пост главы ООН остается важным в контексте международной политики, заявил дипломат и добавил, что новому Генсеку ООН предстоит кропотливая работа над ошибками.

Между тем глава МИД Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост Генерального секретаря ООН Ребекой Гринспан. Лавров довел до Гринспан позицию России о том, какие качества должны иметь претенденты на эту должность.