Москва12 апрВести.Выдвижение кандидатур на пост Генсека ООН находится под особым вниманием Москвы, заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов в интервью РИА Новости.
Россия намерена максимально тщательно подойти к отбору нового Генерального секретаря ООН, пояснил Логвинов.
Мы внимательно следим за ходом выдвижения претендентовприводит РИА Новости слова Логвинова
Пост главы ООН остается важным в контексте международной политики, заявил дипломат и добавил, что новому Генсеку ООН предстоит кропотливая работа над ошибками.
Между тем глава МИД Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост Генерального секретаря ООН Ребекой Гринспан. Лавров довел до Гринспан позицию России о том, какие качества должны иметь претенденты на эту должность.