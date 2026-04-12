Москва12 апрВести.Выдвижение кандидатур на пост Генсека ООН находится под особым вниманием Москвы, заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов в интервью РИА Новости.

Россия намерена максимально тщательно подойти к отбору нового Генерального секретаря ООН, пояснил Логвинов.

Мы внимательно следим за ходом выдвижения претендентов

приводит РИА Новости слова Логвинова

Пост главы ООН остается важным в контексте международной политики, заявил дипломат и добавил, что новому Генсеку ООН предстоит кропотливая работа над ошибками.

Между тем глава МИД Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост Генерального секретаря ООН Ребекой Гринспан. Лавров довел до Гринспан позицию России о том, какие качества должны иметь претенденты на эту должность.