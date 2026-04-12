Москва12 апр Вести.Первостепенной задачей для нового Генерального секретаря ООН станет кропотливая работа над ошибками, заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов в интервью РИА Новости.

Между тем глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что его опыт работы в МАГАТЭ позволит ему внести вклад в повышение эффективности работы ООН и занять пост Генсека ООН.