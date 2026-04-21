Песков: РФ примет участие в консультациях по кандидатуре нового генсека ООН

Москва21 апр Вести.Россия будет принимать активное участие в консультациях по кандидатуре на пост нового генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он назвал напряженными дискуссии, связанные с выдвижением кандидатур на соответствующий пост.

Сейчас все будут вести весьма сложные консультации, разумеется, мы будем принимать в них участие сказал Песков

Отвечая на вопрос о том, поддержит ли Москва кандидатуру главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, Песков ответил, что Россия знает его "с очень хорошей стороны".

Ранее директор департамента международных организаций Министерства иностранных дел РФ Кирилл Логвинов заявил, что выдвижение кандидатур на пост генсека ООН находится под особым вниманием России. По словам дипломата, первостепенной задачей для нового генсека всемирной организации станет кропотливая работа над ошибками.