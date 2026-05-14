Москва14 мая Вести.Россия пока не определилась с предпочтительным кандидатом на пост Генсека ООН, заявил замглавы МИД Александр Алимов в интервью "Известиям".

"Пока Россия не высказывает официальных предпочтений в отношении того или иного кандидата. Мы следим за процессом, у нас еще есть достаточно времени. Мы не исключаем появления и новых кандидатов. Будем определяться с нашей поддержкой и публичным ее выражением на более позднем этапе