Москва14 маяВести.Россия пока не определилась с предпочтительным кандидатом на пост Генсека ООН, заявил замглавы МИД Александр Алимов в интервью "Известиям".

"Пока Россия не высказывает официальных предпочтений в отношении того или иного кандидата. Мы следим за процессом, у нас еще есть достаточно времени. Мы не исключаем появления и новых кандидатов. Будем определяться с нашей поддержкой и публичным ее выражением на более позднем этапе

приводят "Известия" слова Алимова

Выборы нового Генсека ООН назначены на июль 2026 года. Полномочия нынешнего главы ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года.