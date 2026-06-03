Кандидат на пост генсека ООН Гринспан заявила о готовности работать с Россией

Кандидат на пост генсека ООН высказалась о взаимодействии с РФ в случае избрания Кандидат на пост генсека ООН Гринспан заявила о готовности работать с Россией

Москва3 июн Вести.Кандидат на пост генерального секретаря ООН Ребека Гринспан заявила, что готова работать с Россией в случае избрания.

По ее словам, которые приводит РИА Новости, диалог с Москвой является ключевым для устойчивого будущего Всемирной организации.

Я всегда говорила прямо. Я буду взаимодействовать с Россией и продолжать этот диалог сказала Гринспан в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме

Ранее кандидат на пост генсека заявила, что в случае избрания намерена приложить усилия для урегулирования украинского конфликта.

Как отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, РФ будет принимать активное участие в консультациях по кандидатуре на пост нового генсека ООН.