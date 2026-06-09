Кандидат в генсеки ООН призывает к диалогу по Украине Ребекка Гринспан призвала решать вооруженные конфликты путем переговоров

Москва9 июн Вести.Кандидат в генеральные секретари ООН Ребека Гринспан заявила, что решить конфликт на Украине можно только путем диалога всех заинтересованных сторон, передает РИА Новости.

Политик отмечает, что единственным путем урегулирования подобных вооруженных конфликтов является взаимодействие со всеми его участниками.

Список претендентов на должность генсека ООН, помимо Гринспан, включает таких политиков, как Мишель Бачелет, Рафаэль Гросси, Маки Салл и Мария Фернанда Эспиноса.

Полномочия действующего главы организации Антониу Гутерреша истекают в конце 2026 года. Новому руководителю ООН придется заняться поиском новой архитектуры безопасности.