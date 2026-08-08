Москва8 авгВести.Список кандидатов на пост генерального секретаря ООН может расшириться в ходе показательного голосования в Совете Безопасности (СБ) ООН, заявил замглавы МИД Александр Алимов в интервью "Известиям".
Постоянный представитель Демократической Республики Конго при ООН и председатель Совбеза в июле Зеннон Муконго Нгай заявил о завершении первого закрытого раунда голосования по кандидатурам на эту должность.
Список еще не закрыт. У нас в последний момент появился седьмой кандидат – представитель Уганды. Мы не исключаем, что еще появятся кандидаты в зависимости от динамики показательного голосования, которое продолжится в СБ ООНприводят "ИзвесиАлимов
На пост генсека претендуют семеро человек: гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси (Аргентина), генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан (Коста-Рика), бывший президент Чили и бывший верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, бывший президент Сенегала Маки Саль, бывший министр иностранных дел и бывший министр обороны Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, постпред Гайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт и бывший постпред Уганды при ООН Олара Отунну.
СБ ООН провел 30 июля первый раунд предварительного голосования по кандидатурам на пост следующего Генсека ООН. Окончательное решение примет Генеральная Ассамблея ООН, которая в соответствии с Уставом назначает главу организации.
Полномочия действующего Генсека ООН Антониу Гутерриша, который занимает эту должность с 2017 года, истекают 31 декабря 2026 года.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился 20 июля с Маки Салем и рассказал ему о требованиях России к кандидату на пост Генсека ООН.