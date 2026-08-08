МИД: новые кандидаты на должность генсека ООН могут появиться при голосовании МИД не исключил расширения списка кандидатов на пост генсека ООН

Москва8 авг Вести.Список кандидатов на пост генерального секретаря ООН может расшириться в ходе показательного голосования в Совете Безопасности (СБ) ООН, заявил замглавы МИД Александр Алимов в интервью "Известиям".

Постоянный представитель Демократической Республики Конго при ООН и председатель Совбеза в июле Зеннон Муконго Нгай заявил о завершении первого закрытого раунда голосования по кандидатурам на эту должность.

Список еще не закрыт. У нас в последний момент появился седьмой кандидат – представитель Уганды. Мы не исключаем, что еще появятся кандидаты в зависимости от динамики показательного голосования, которое продолжится в СБ ООН приводят "ИзвесиАлимов

На пост генсека претендуют семеро человек: гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси (Аргентина), генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан (Коста-Рика), бывший президент Чили и бывший верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, бывший президент Сенегала Маки Саль, бывший министр иностранных дел и бывший министр обороны Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, постпред Гайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт и бывший постпред Уганды при ООН Олара Отунну.

СБ ООН провел 30 июля первый раунд предварительного голосования по кандидатурам на пост следующего Генсека ООН. Окончательное решение примет Генеральная Ассамблея ООН, которая в соответствии с Уставом назначает главу организации.

Полномочия действующего Генсека ООН Антониу Гутерриша, который занимает эту должность с 2017 года, истекают 31 декабря 2026 года.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился 20 июля с Маки Салем и рассказал ему о требованиях России к кандидату на пост Генсека ООН.