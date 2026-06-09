Небензя не исключает появления новых кандидатов на пост генсека ООН Небензя: пять кандидатов на пост генсека ООН - не исчерпывающий список

Москва9 июн Вести.В списке кандидатов на пост генерального секретаря ООН могут появиться новые имена в дополнение к пяти уже имеющимся кандидатам. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Полномочия нынешнего генсека ООН Антониу Гутерриша заканчиваются в конце этого года. Выборы его преемника, по словам Небензи, начнутся уже в июле.

Была принята недавно неофициальная записка членов Совета безопасности [ООН] о формате выборов генерального секретаря. Они начнутся, эти голосования - оно будет не одно, конечно - с 24 июля этого года и завершатся, когда, наконец, один кандидат получит девять голосов, включая пять голосов всех постоянных членов Совета безопасности. Были отбиты попытки радикалов, которые требовали, по сути, пересмотреть устав и отдать огромное количество важнейших вопросов на откуп Генеральной Ассамблеи, включая представление двух кандидатов рассказал Небензя

Официальных кандидатов на пост генерального секретаря ООН пока пять. Это глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, экс-президент Чили и бывший Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, экс-вице-президент Коста-Рики, генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен, бывший президент Сенегала Маки Салл и бывший председатель Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса.

У нас сейчас пять кандидатов, но - я думаю, я не один так думаю - это не исчерпывающий список. Я думаю, что на каком-то этапе появятся новые люди, они пока еще сидят там где-то в засадном полку, в кустах и ждут развития событий. И выборы генерального секретаря - это не выборы наиболее интеллектуально подготовленного человека. Это выборы, во-первых, человека, который должен соответствовать положениям статьи 100-й устава ООН о роли высшего должностного лица - независимость, беспристрастность. Это первое. А второе - [соответствовать] политическим предпочтениям стран-членов - прежде всего, пятерки постоянных членов. Если пятерка между собой не найдет единства по этому вопросу, то я не знаю, что будет 1 января 2027 года сообщил Небензя

Ранее Генассамблея выбрала новыми непостоянными членами Совета безопасности ООН на 2027-2028 годы Австрию, Португалию, Тринидад и Тобаго, Зимбабве и Киргизию.