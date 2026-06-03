Москва3 июн Вести.Генеральная Ассамблея ООН выбрала Австрию, Португалию, Зимбабве и Тринидад и Тобаго новыми непостоянными членами Совета Безопасности Всемирной организации. Об этом сообщает РИА Новости.

ГА ООН выбирала пять новых непостоянных членов СБ ООН на 2027-2028 годы. Мандаты должны были получить две западноевропейские страны, по одному - из Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки.

Участники выбрали четырех новых членов, однако не смогли выбрать пятого - на это место претендовали Киргизия и Филиппины, но ни одно из этих государств не набрало достаточного количества голосов. Выборы продолжаются.

Выбранные страны заменят в Совбезе Данию, Грецию, Пакистан, Панаму и Сомали. При этом Бахрейн, Колумбия, ДР Конго, Латвия и Либерия пока сохранят свои места.

Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов: пяти постоянных (Россия, Китай, Франция, Великобритания и Соединенные Штаты Америки) и десяти непостоянных, которые избираются по региональному принципу.