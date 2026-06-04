Захарова напомнила, что Анналена Бербок возглавляла к несчастью Генассамблею ООН Захарова объяснила провал ФРГ на выборах в Совбез ООН

Москва4 июн Вести.Все страны имели несчастье наблюдать председателем Генеральной Ассамблеи экс-главу МИД ФРГ Анналену Бербок. Поэтому решили больше не рисковать. Так официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала провал ФРГ на выборах в Совет Безопасности Всемирной организации.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал провал Германии на выборах непостоянных членов Совбеза на 2027-2028 годов. Более того, глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль даже заявил, что в этом провале виновата Россия. Он также добавил, что на результат голосования могла сказаться поддержка Берлином Израиля в войне против Ирана.

Просто за прошедший год страны имели несчастье наблюдать председателем Генассамблеи ООН представительницу германских элит Аннулену Бербок. Решили больше не рисковать написала Захарова в своем Telegram-канале

Такое же объяснение предложил доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин. Он считает попытки немецкой пропаганды списать все на Россию несостоятельными. Три кандидата на места непостоянных членов представляли Европу - это Португалия, Австрия и Германия. Так что провал ФРГ, по его словам, указывает на внутренние проблемы немецкой дипломатии и на итоги председательства Анналены Бербок на 80-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре прошлого года.

ФРГ многие годы стремилась стать постоянным членом ООН с правом вето. Но нынешние события отодвигают Берлин от таких планов, добавил в своей оценке прошедшего голосования на ГА ООН немецкий политолог Александр Рар.

Места непостоянных членов Совбеза ООН 3 июня получили Австрия, Португалия, Киргизия, Зимбабве и Тринидад и Тобаго.