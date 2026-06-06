Матвиенко: неизбрание в Совбез ООН было для Германии ударом под дых

Матвиенко предложила ФРГ после неизбрания в Совбез ООН сделать домашнее задание Матвиенко: неизбрание в Совбез ООН было для Германии ударом под дых

Москва6 июн Вести.Обвинения в адрес Москвы по поводу неизбрания ФРГ в Совет Безопасности ООН вызывают улыбку, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом она на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) рассказала в интервью директору ТАСС Андрею Кондрашову.

Новыми непостоянными членами Совета Безопасности ООН стали Зимбабве, Киргизия, Тринидад и Тобаго, а также Австрия и Португалия. Австрия и Португалия обошли ФРГ по голосам в борьбе за места от Западной Европы. Виной этому стала Россия, заявил глава германского МИД Йоханн Вадефуль.

Это такой был удар под дых Германии, как ведущей экономике Европы, ведущему спонсору, наравне с Соединенными Штатами, НАТО констатировала Матвиенко

Валентина Матвиенко предложила властям Федеративной Республики в конце концов сделать домашнее задание: провести анализ, понять, что они идут ложным курсом, изменить его, а также спросить мнение своих граждан.

Ранее ситуацию в Генассамблее ООН прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она объяснила поражение Берлина на выборах в Генассамблеи Организации Объединенных Наций тем, что все страны имели несчастье наблюдать председателем Генеральной Ассамблеи экс-главу МИД ФРГ Анналену Бербок.

Что касается самого голосования за кандидатуры тех или иных стран на места непостоянных членов Совбеза ООН на 2027-2028 годы, то Российская Федерация в нем не принимала никакого участия. Россия, как один из учредителей ООН и постоянных членов, по уставу организации в таком голосовании не участвует.