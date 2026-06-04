ФРГ впервые не получила место в Совбезе ООН, Берлин обвинил в этом Москву

Вадефуль обвинил РФ в том, что Германия не получила место в Совбезе ООН ФРГ впервые не получила место в Совбезе ООН, Берлин обвинил в этом Москву

Москва4 июн Вести.Германия впервые не заняла место временного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН). Об этом свидетельствуют итоги голосования в Генассамблее ООН, которое прошло 3 июня.

В региональной группе, предназначенной для Западной Европы, было выделено два места членов СБ. Их заняли Португалия и Австрия, получившие 134 и 131 голос соответственно.

Германия получила 104 голоса в результате тайного голосования ГА ООН.

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, комментируя итоги выборов, заявил, что Германия "вступила поздно" в гонку за место в Совбезе и поэтому занимала невыгодное положение.

У нас есть непоколебимая поддержка Украины. Не секрет, что Россия не хочет видеть в Совете Безопасности такой голос за столом переговоров и вела против нас кампанию добавил министр

Среди других причин поражения Вадефуль назвал особую ответственность за Израиль в контексте ближневосточного конфликта, которую берет на себя Германия.

Совбез ООН состоит из 15 членов. Пять мест постоянных членов занимают Россия, Китай, США, Франция и Британия. Еще 10 стран избираются каждые два года среди различных регионов мира. Германия занимала место в СБ организации шесть сроков.

По одному мандату также должны были получить страны из Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки. Временными членами СБ ООН на 2027-2028 годы стали Зимбабве, Тринидад и Тобаго и Киргизия. Для Киргизии избрание стало первым в истории.