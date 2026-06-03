Москва3 июн Вести.Киргизия впервые в своей истории была избрана непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги голосования.

За место пятого непостоянного члена СБ всемирной организации соревновались Киргизия и Филиппины. После четырех раундов голосования центральноазиатское государство набрало необходимое количество голосов членов Генеральной Ассамблеи ООН. За Киргизию проголосовали 142 страны.

Ранее Генассамблея выбрала Австрию, Португалию, Зимбабве и Тринидад и Тобаго новыми непостоянными членами СБ ООН на 2027-2028 годы. По пятому новому непостоянному члену участники изначально договориться не смогли.

Выбранные государства заменят в Совбезе Данию, Грецию, Пакистан, Панаму и Сомали.