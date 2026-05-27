МИД Киргизии выступил против Совбеза ООН как закрытого клуба влиятельных стран МИД Киргизии: Совбез ООН не должен оставаться закрытым клубом влиятельных стран

Москва27 мая Вести.Совет Безопасности ООН не должен оставаться закрытым клубом влиятельных государств. Об этом заявил министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев на открытых дебатах Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Совет Безопасности – это не закрытый клуб сказал Кулубаев

По его словам, Совет Безопасности – это орган, которому все государства-члены доверили ответственность за поддержание международного мира и безопасности, а не площадка только для наиболее сильных стран.

Кулубаев подчеркнул, что Киргизия готова впервые войти в состав Совета Безопасности и понимает сложность текущей международной ситуации. Он заявил, что Совбезу сегодня необходимы новые взгляды, практические идеи и усиление эффективности не только в реагировании на кризисы, но и в их предотвращении.

Министр отметил, что в случае избрания Бишкек намерен сосредоточиться на укреплении демократии, поддержке международного права и Устава ООН, а также на предотвращении кризисов.

Глава МИД Киргизии также заявил, что миру сегодня необходимо единство, а ООН должна оставаться площадкой для диалога и сотрудничества между государствами.

Ранее в МИД Киргизии заявили, что санкции Евросоюза в отношении республики расходятся с официальными заявлениями Брюсселя о намерении развивать всестороннее сотрудничество со страной.