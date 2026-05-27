Москва27 маяВести.Совет Безопасности ООН не должен оставаться закрытым клубом влиятельных государств. Об этом заявил министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев на открытых дебатах Совбеза ООН в Нью-Йорке.
По его словам, Совет Безопасности – это орган, которому все государства-члены доверили ответственность за поддержание международного мира и безопасности, а не площадка только для наиболее сильных стран.
Кулубаев подчеркнул, что Киргизия готова впервые войти в состав Совета Безопасности и понимает сложность текущей международной ситуации. Он заявил, что Совбезу сегодня необходимы новые взгляды, практические идеи и усиление эффективности не только в реагировании на кризисы, но и в их предотвращении.
Министр отметил, что в случае избрания Бишкек намерен сосредоточиться на укреплении демократии, поддержке международного права и Устава ООН, а также на предотвращении кризисов.
Глава МИД Киргизии также заявил, что миру сегодня необходимо единство, а ООН должна оставаться площадкой для диалога и сотрудничества между государствами.
Ранее в МИД Киргизии заявили, что санкции Евросоюза в отношении республики расходятся с официальными заявлениями Брюсселя о намерении развивать всестороннее сотрудничество со страной.