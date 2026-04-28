Москва28 апр Вести.Санкции Евросоюза в отношении Киргизии расходятся с официальными заявлениями Брюсселя о намерении развивать всестороннее сотрудничество с республикой. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел центральноазиатской страны, опубликованном после введения новых ограничительных мер.

Особую обеспокоенность вызывает то, что подобные односторонние решения не только подрывают атмосферу доверия, формировавшуюся в рамках двустороннего взаимодействия, но и вступают в явное противоречие с неоднократно заявленными намерениями Европейского союза развивать всестороннее сотрудничество с Кыргызской Республикой, а также со странами Центральной Азии в целом отмечается в сообщении ведомства

В МИД Киргизии недоумевают, что несмотря на регулярные переговоры, частые обмены визитами с "европейскими партнерами" и своевременное предоставление всей интересующей Брюссель информации, включая данные о мерах, реализуемых государственными органами республики, позиция официального Бишкека не учитывается европейской стороной и фактически игнорируется.

В документе заявлено, что Бишкек вновь подтверждает свою устойчивую приверженность стандартам международного права, добросовестному международному взаимодействию и строгому соблюдению национального законодательства и обязательств перед другими странами. Внешнеполитическое ведомство также выразило обеспокоенность в связи с применением ЕС односторонних ограничительных мер в отношении третьих стран.

Кыргызские дипломаты заявили, что республика выступает за прозрачный, профессиональный и неполитизированный диалог и призывает Евросоюз проявить последовательность, конструктивность, обеспечить надлежащее внимание к позиции республики и перейти к "практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров между делегациями Кыргызской Республики и Европейского союза".

Двадцатый пакет санкционных мер Европейского союза ввел рестрикции в отношении киргизской организации, ответственной за управление биржей, где осуществляются значительные обороты стейблкоина A7A5 с государственным обеспечением. Также ЕС запретил поставки в Киргизию металлорежущих станков с числовым программным управлением и оборудования для связи, мотивируя это риском их возможной перепродажи в Россию. Ранее Соединенные Штаты и Евросоюз вводили ограничения в отношении нескольких киргизских компаний и банков, подозреваемых в взаимодействии с российскими структурами. При этом инициатива киргизских властей о проведении совместной проверки подсанкционных предприятий и финансовых учреждений в Брюсселе осталась без ответа.