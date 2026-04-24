ЕС впервые ввел санкции против третьей страны за реэкспорт в РФ

ЕС впервые применил меры против обхода санкций в отношении Киргизии ЕС впервые ввел санкции против третьей страны за реэкспорт в РФ

Москва24 апр Вести.Европейский союз впервые применил механизм противодействия обходу санкций в отношении третьей страны, запретив поставки в Киргизию ряда станков, в том числе с числовым программным управлением. Об этом говорится в сообщении ЕС.

Под ограничения попали также некоторые виду коммуникационной техники, включая оборудование для передачи, записи и изменения голоса и изображений.

В Евросоюзе аргументировали меры угрозой реэкспорта товаров в Россию. Спецпредставитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан отметил, что экспертами были обнаружены до 80 товаров двойного назначения, поставляемых в Киргизию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ отметил, что Киргизия попала под санкции ЕС из-за верности собственным интересам.