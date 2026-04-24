Песков: Киргизия попала под санкции ЕС из-за верности собственным интересам Песков: Киргизия попала под санкции Евросоюза из-за верности своим интересам

Москва24 апр Вести.Бишкек в отношениях с Москвой действует исходя из собственных интересов, поэтому санкции Евросоюза (ЕС) против Киргизии не являются наказанием за верность России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

Сотрудничество России и Киргизии имеет взаимовыгодный характер, отметил Песков.

Это не верность России, это, в первую очередь, верность своим собственным интересам заявил Песков

Страны ЕС приняли 20-й пакет санкций против России. В рамках нового пакета ЕС ограничил операции с четырьмя финансовыми учреждениями из Киргизии, Лаоса и Азербайджана.

Первый вице-премьер Киргизии Данияр Амангельдиев заявил, что Бишкек готов оспорить в суде возможные санкции ЕС.