Москва24 апрВести.Бишкек в отношениях с Москвой действует исходя из собственных интересов, поэтому санкции Евросоюза (ЕС) против Киргизии не являются наказанием за верность России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.
Сотрудничество России и Киргизии имеет взаимовыгодный характер, отметил Песков.
Это не верность России, это, в первую очередь, верность своим собственным интересамзаявил Песков
Страны ЕС приняли 20-й пакет санкций против России. В рамках нового пакета ЕС ограничил операции с четырьмя финансовыми учреждениями из Киргизии, Лаоса и Азербайджана.
Первый вице-премьер Киргизии Данияр Амангельдиев заявил, что Бишкек готов оспорить в суде возможные санкции ЕС.