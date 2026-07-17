ЕС впервые ввел санкции против России из-за ударов по Киеву

Брюссель впервые применил новый вид санкций – за атаки на Киев ЕС впервые ввел санкции против России из-за ударов по Киеву

Москва17 июл Вести.Евросоюз впервые ввел против России санкции, использовав формулировку "за удары по Киеву". Об этом сообщил совет ЕС. Рестрикции затронули пять российских граждан и группу "АБС Электро".

По данным Брюсселя, последняя обвиняется в производстве электронных компонентов для российских ударных дронов.

Подчеркивается, что санкции наложены за удары по украинской столице 1 и 5 июля.

Ранее ограничения с такой формулировкой не применялись, однако суть санкций традиционна – запрет на въезд в страны ЕС и заморозка активов в Европе.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 17 июля признал, что зафиксированы "ощутимые повреждения" в результате российских атак. В частнсоти, были поражены объекты украинского "Нафтогаза".