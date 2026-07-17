Зеленский заявил об "ощутимых повреждениях" при ударах РФ по объектам на Украине Зеленский: есть ощутимые повреждения объектов в результате ударов ВС РФ

Москва17 июл Вести.Зафиксированы "ощутимые повреждения" объектов на Украине в результате ударов Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Его слова приводят украинские СМИ.

По утверждению главы киевского режима, российские войска ударили по объектам "Нафтогаза".

Есть ощутимые повреждения сказал Зеленский

Ранее в министерстве обороны России заявили, что ВС РФ поразили в порту Одесса два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, включая БПЛА UJ-22 компании "Укрджет". Кроме того, удары нанесены по объектам портовой инфраструктуры, которая используется для разгрузки горюче-смазочных материалов.