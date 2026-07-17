Захарова задалась вопросом, когда ЕС введет санкции за удары ВСУ по ЗАЭС и детям

Захарова прокомментировала санкции ЕС за "удары по Киеву" Захарова задалась вопросом, когда ЕС введет санкции за удары ВСУ по ЗАЭС и детям

Москва17 июл Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о двуличности Брюсселя, комментируя новый пакет санкций Евросоюза, введенный "за удары по Киеву". Заявление опубликовано в ее Telegram-канале.

Российский дипломат обратила внимание на избирательность Брюсселя, указав на множество преступлений киевского режима, которые остаются без внимания ЕС.

Когда будут санкции ЕС против киевского режима "За массовое убийство девушек и юношей в Старобельске"? "За неоднократный обстрел ЗАЭС и убийство ее главного инженера"? "За "Аллею ангелов", многолетние обстрелы школ, детских садов и больниц"? "За пытки пленных"? "За уничтожение журналистов"? А "За подрыв газопровода "Северный поток"? задала несколько вопросов Захарова

Она также иронично добавила, что не сомневается, что ЕС введет санкции и за обстрел Тегерана.

Ранее сообщалось, что Брюссель впервые применил санкции за атаки на украинскую столицу 1 и 5 июля. Ограничения наложены на пятерых россиян и одну российскую промышленную группу.