Москва15 июл Вести.Евросоюз ввел санкции против VK ("ВКонтакте") под абсолютно бредовым предлогом, это проявление бессильной злобы и русофобии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, который транслировал канал "Россия 24".

Она напомнила, что страны Запада уже далеко не в первый раз без повода вводят ограничения против российских компаний.

Налицо проявление бессильной злобы и хронической русофобии сказала Захарова

По ее словам, предлог для наложения санкций, представленный Брюсселем, выглядит абсолютно бредовым и бездоказательным.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что европейские страны введением санкций против мессенджера MAX проявляют недемократичный подход.