В МИД РФ предупредили о жестком ответе на новые санкции Евросоюза Захарова: Россия жестко ответит на новые санкции ЕС

Москва18 июн Вести.Москва жестко ответит на новые антироссийские санкции, которые ввел Евросоюз. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, при введении новых пакетов ограничений Евросоюз не замечает их неэффективности и вреда для Запада.

Мы уже об этом говорили регулярно, с нашей стороны последует действенный, жесткий ответ предупредила официальный представитель дипведомства

Ранее сообщалось о внесении в санкционные списки ЕС 34 физических и 47 юридических лиц.

Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер накануне призвал Евросоюз отменить антироссийские санкции, которые препятствуют реализации права на свободу слова.