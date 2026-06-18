Москва18 июн Вести.Европейскому союзу необходимо пересмотреть свою санкционную политику в отношении России и отказаться от ограничений, которые препятствуют реализации права на свободу выражения. С таким призывом выступил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

Парламентарий подчеркнул в интервью РИА Новости, что право каждого человека на формирование и свободное высказывание собственной точки зрения должно оставаться незыблемым.

Необходимо отменить все санкции, которые связаны со свободой слова. Каждый имеет право на свое собственное мнение и свободно высказывать свое мнение сказал депутат

Картайзер обратил внимание, что практика применения санкционного давления за инакомыслие вступает в прямое противоречие с демократическими ценностями, декларируемыми самим Евросоюзом.

Депутат предупредил, что если ЕС продолжит преследовать людей за их взгляды, это повлечет за собой отказ от принципов верховенства закона и дискредитирует саму демократическую модель организации, что в итоге приведет к утрате Евросоюзом морального авторитета на международной арене.

Ранее финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что в Евросоюзе устанавливается фашистский режим, где запрещена свобода слова.