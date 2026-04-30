Депутат Картайзер обвинил ЕС в цензуре и контроле над выборами

"Цензура и контроль": евродепутат высказался о состоянии демократии в ЕС Депутат Картайзер обвинил ЕС в цензуре и контроле над выборами

Москва30 апр Вести.Цензура и контроль над выборами, установленные Европейской комиссией (ЕК), ограничивают демократию и усложняют процесс смены власти, заявил депутат Европарламента Фернан Картайзер.

В разговоре с РИА Новости он выразил надежду на то, что нынешние лидеры ЕС "вскоре будут заменены в результате выборов".

К сожалению, цензура и контроль над выборами, введенные Еврокомиссией, ограничивают осуществление демократии и затрудняют смену власти сказал Картайзер агентству

Ранее Европейский депутат от Италии Роберто Ванначчи раскритиковал внешнюю политику главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и предложил ей притвориться "дохлым тараканом".