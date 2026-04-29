Москва29 апр Вести.Европейский депутат от Италии Роберто Ванначчи раскритиковал внешнюю политику главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в том числе введение новых санкций против РФ, и предложил ей притвориться "дохлым тараканом".

Депутат, недавно создавший свое объединение "Национальное будущее", выступил в Европарламенте следующим после фон дер Ляйен. Он обратил внимание на беспокойство на лице председателя Еврокомиссии, отметив, что кроме этого она "все равно ничего не умеет".

Ванначчи указал на контакты США и Ирана и беседу президента РФ Владимира Путина с министром внутренних дел Ирана Аббасом Аракчи, напомнив, что ЕС только бездействует или вводит очередной пакет антироссийских санкций.

И тут грянул кризис на Ближнем Востоке. И мы как тараканы, которые замирают, притворяясь дохлыми перед лицом опасности. Нужно только, чтобы к этой стратегии прибегла фон дер Ляйен и ее комиссия сказал депутат, его слова приводит ТАСС

По его мнению, так можно будет избежать ущерба для европейских народов.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что ЕС потерял из-за боевых действий США и Израиля против Ирана 25 млрд евро из-за роста цен на энергоносители. При этом ЕС стремится отказаться от российских энергоносителей, а глава дипломатии ЕС Кая Каллас во вторник призвала партнеров в Юго-Восточной Азии найти альтернативу поставкам нефти из России.