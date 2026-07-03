Москва3 июл Вести.Европа стала более бедной и нестабильной, нежели раньше, а Евросоюз попал в еще большую зависимость от США. Такое мнение выразил итальянский евродепутат, лидер правой партии "Национальное будущее" Роберто Ванначчи.

По словам политика, Евросоюз, оказывая помощь Украине, сделал Европу "настоящим неудачником". Он также назвал провальной деятельность Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен​​​.

Европа стала менее стабильной, менее богатой и менее продуктивной, чем была раньше сказал евродепутат в интервью порталу Euractiv

Ванначчи обратил внимание, что Евросоюз стал больше платить за электроэнергию и тратить "80-90 миллиардов евро" на помощь Киеву вместо того, чтобы инвестировать в рабочие места и усилить здравоохранение и внутреннюю безопасность.

В течение четырех лет Европа придерживалась одной и той же стратегии... Результаты видны всем подытожил политик

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что настоящие лидеры европейских стран и их население хотят, чтобы Россия была их партнером.