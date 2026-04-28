Москва28 апр Вести.Евродепутат от итальянской оппозиционной партии "Движение "5 звезд" Данило Делла Валле заявил, что Украина представляет собой коррумпированное и распадающееся государство. По его словам, Евросоюз оказывает Киеву поддержку, несмотря на собственные трудности и дефицит средств, лишь для того чтобы замаскировать неудачи европейских политиков.

Теперь мы отправим [Владимиру] Зеленскому еще 90 млрд евро на поддержку его военной машины и коррумпированного и разваливающегося государства, но ресурсов нет, учитывая, что из-за внешнеполитических решений ЕС находится на грани рецессии подчеркивается в выступлении Делла Валле

Парламентарий указал, что 20 пакетов санкций против России, введенных Брюсселем, не способствовали установлению мира. По его словам, ради "иллюзорной военной победы ЕС" прекратил все попытки переговорного процесса, хотя граждане стран ЕС "четыре года ждали хотя бы одной мирной инициативы", но Евросоюз "продолжает поставляться оружие, а украинцев используют как пушечное мясо, чтобы скрыть политическую несостоятельность европейских лидеров".