Депутат Делла Валле обвинил Евросоюз в молчании после трагедии в Старобельске

Москва26 мая Вести.Депутат Европарламента от итальянского оппозиционного "Движения пяти звезд" Данило Делла Валле раскритиковал реакцию европейских стран и СМИ после сообщений об ударе по общежитию колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике (ЛНР).

По его словам, в Европе наблюдается "оглушительное молчание" и отсутствие общественного обсуждения произошедшего. Он заявил, что не видит коллективного возмущения и значимого освещения темы в крупных СМИ.

Над этой трагедией повисло оглушительное молчание. Никакого коллективного возмущения. Никаких больших публикаций в основных СМИ. Никаких публичных дебатов, соизмеримых с серьезностью произошедшего написал Делла Валле в соцсети Х

Он отметил, что на фоне продолжающегося конфликта премьер-министр Италии Джорджа Мелони продолжает поддерживать Украину, включая развитие военного сотрудничества.

В публикации Делла Валле также упомянул главу киевского режима Владимира Зеленского, заявив, что подобная политика, по его мнению, способствует дальнейшей эскалации конфликта.

Мы продолжаем четко заявлять: у погибших детей нет флага. И те, кто подпитывает эту эскалацию, тянут Европу к точке невозврата заключил евродепутат

Ранее Кремль обратил внимание на отсутствие на Западе официальных заявлений, осуждающих удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, удары Киева можно оценивать, как варварское террористическое нападение на молодых людей.