Итальянскую газету уличили в замалчивании информации об ударе по Старобельску Российский журналист выяснил, что СМИ Италии написали после визита в Старобельск

Москва25 мая Вести.Даже после визита корреспондента итальянской газеты La Stampa в Старобельск информация о трагедии не вышла на полосы свежего выпуска, рассказала журналист ИС "Вести" Ася Емельянова.

Собкор изучила номера свежих итальянских газет La Stampa и La Repubblica. Ни в одной из них не оказалось информации об атаке ВСУ на колледж в луганском Старобельске, где погиб 21 человек.

Накануне в Старобельске собкор издания La Stampa был. Собкор газеты La Repubblica не был. Угадайте, в какой из газет есть статья про Старобельск? Ни в одной. Это все, что нужно знать, если совсем очень, о том, как освещался вообще Донбасс. Это приходит с опытом. Конечно, нужно было умудриться не заметить отметила Емельянова

Место трагедии уже посетили десятки иностранных журналистов, которые назвали произошедшее преднамеренным терактом против мирного населения и убедились, что никаких военных объектов рядом с разрушенным зданием не было.

Ночью 22 мая вооруженные силы Украины нанесли удар по учебному корпусу и общежитию педагогического колледжа в Старобельске. В результате погиб 21 человек, 65 пострадали.