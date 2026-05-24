Москва24 мая Вести.Гибель стольких молодых людей и масштабный ущерб гражданской инфраструктуре в городе Старобельске поразили журналиста DD Geopolitics Кристофера Лалли. О своих эмоциях он рассказал ИС "Вести". По словам журналиста, за последние два года он много раз бывал и работал в Донбассе, но такого еще не видел.

И я впервые вижу такой масштабный ущерб по гражданской инфраструктуре, особенно гибель стольких молодых людей. И это действительно трагедия. Это еще одно ужасное напоминание не только о войне против русского народа, но и о том факте, что Соединенные Штаты и другие страны НАТО поддерживают эти военные действия сказал Лалли

Ночью 22 мая вооруженные силы Украины нанесли удар по учебному корпусу и общежитию педагогического колледжа в Старобельске. В результате погиб 21 человек, еще свыше 60 пострадали.