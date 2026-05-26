Москва26 мая Вести.Медиа США обесценивают или игнорируют правду о событиях в других странах и действиях самих Штатов, это стало очевидно после их реакции на трагедию в Старобельске. Такое мнение выразил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

По словам корреспондента, американские телеканалы полностью обошли вниманием атаку ВСУ на колледж в Старобельске в Луганской Народной Республике (ЛНР), где погиб 21 человек.

Не знаю, насколько эффективна попытка их как-то цеплять на тему их совести. Я внимательно смотрел заседание Совета Безопасности, уже тогда это было понятно. Через эту медиареальность не пробиться. Я думаю, что даже и смысла нет это уже делать. Она настолько сформирована под конкретные задачи, их задачи, что это в психологии называется газлайтингом. Это давний прием обесценивания и уничтожения правды от оппонента подчеркнул Богданов

Журналист считает, что подобная реакция на трагедию в российском городе говорит в том числе о том, что переговоры по Украине больше не нужны США.

Fox News вечером говорил об ответном ударе России по Киеву. Одной строкой было упомянуто со ссылкой на Минобороны России: "Данный удар был нанесен в ответ на удар по гражданскому объекту". И ведущий сказал: "Что за удар – мы не знаем" добавил Богданов

Он также обратил внимание, что американская экономика превращается в техно-феодализм, где человеческие или другие жертвы не берутся во внимание на пути к прогрессу.

Они просто встраивают весь капитализм, который есть в Америке, внутрь этого искусственного интеллекта. И вот эти огромные конгломераты, для них это просто любые жертвы, любые потери... Тут неважно, дети в Иране, дети в России или дети в Соединенных Штатах… Они не остановятся ни перед чем. Тут не надо пытаться донести до них или поколебать их какие-то чувства. Там нет чувств. Там абсолютно рациональное стремление подчеркнул журналист

Ранее итальянскую газету уличили в замалчивании информации об ударе по Старобельску. Даже после визита корреспондента газеты La Stampa на место трагедии в ЛНР информация об ударе ВСУ не вышла на полосы свежего выпуска.

Ночью 22 мая вооруженные силы Украины нанесли удар по учебному корпусу и общежитию педагогического колледжа в Старобельске. В результате погиб 21 человек, 65 пострадали.