Представитель МИД Захарова заявила о глумлении Украины над трагедией в ЛНР

МИД РФ: украинская сторона глумится над жертвами удара по колледжу в ЛНР Представитель МИД Захарова заявила о глумлении Украины над трагедией в ЛНР

Москва26 мая Вести.Украинские СМИ буквально "светятся от радости", что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по детям в колледже и общежитие в Старобельске в Луганской Народной Республике. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, ситуация с терактом в ЛНР сама по себе является незаконной, антигуманной, аморальной, даже если бы там детей не было.

Глумление над этой ситуацией. Не просто, так сказать, молчаливое безразличие, а глумление. Почитайте так называемые украинские паблики, послушайте, что заявляли их вожаки на всех уровнях: они буквально чуть ли не светились от радости, что нанесли удар по детям сказала Захарова в ходе I Международного форума по безопасности

Дипломат подчеркнула, что все это привело к "соответствующему принятию соответствующих решений".

Ранее журналист ИС "Вести" Валентин Богданов заявил, что американские медиа обесценивают или игнорируют правду о событиях в других странах и действиях самих Штатов, что стало очевидным после их реакции на трагедию в Старобельске.

Ночью 22 мая вооруженные силы Украины нанесли удар по учебному корпусу и общежитию педагогического колледжа в Старобельске. В результате погиб 21 человек, 65 пострадали.