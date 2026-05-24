Al Arabiya в Старобельске: для нас открыт доступ, чтобы мы правду рассказали

Москва24 мая Вести.Телеканал Al Arabiya обещал сообщить своим зрителям правду о террористическом ударе ВСУ по общежитию педагогического колледжа в городе Старобельске и сдержит свое обещание. Об этом шеф-корреспондент Al Arabiya Саад Халаф заявил в комментарии для ИС "Вести".

Журналист вошел в группу вместе с другими представителями иностранных СМИ, которых привезли на место трагедии, чтобы они самостоятельно могли увидеть последствия ночной атаки на образовательное учреждение.

Очень тяжело, особенно когда я видел тапок девочек. Я вижу там тоже одежда, игрушки девчачьи… Очень сказать, очень тяжело. Я понимаю ощущение и чувства родителей тех детей, которые здесь погибли. Это тяжело. Для нас открыт доступ к месту происшествия, чтобы мы правду рассказали. Так и сделаем сообщил журналист

Также Халаф выразил благодарность России, что ему была предоставлена возможность прибыть на место удара в Старобельске и лично увидеть, что там произошло.

Ночью 22 мая вооруженные силы Украины нанесли удар по учебному корпусу и общежитию педагогического колледжа в Старобельске. В результате погиб 21 человек, еще свыше 60 пострадали.