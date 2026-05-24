Арабский журналист не нашел производства БПЛА в Старобельском колледже Журналист Al Arabiya не увидел в общежитии Старобельска производства БПЛА

Москва24 мая Вести.Атакованное украинскими военными общежитие в Старобельске является гражданским объектом, а признаков производства беспилотников там обнаружено не было. Об этом сообщил шеф-корреспондент телеканала Al Arabiya Саад Халаф, посетивший место удара.

Журналист отметил для ТАСС, что лично осмотрел здание, включая комнаты и учебные помещения. После этого он пришел к выводу, что объект не имеет отношения к военной промышленности.

Украинская сторона заявляет, что это объекты, связанные с военной промышленностью. В частности, с производством беспилотников. Мы приехали, чтобы увидеть - все хотели это видеть. Я видел только парты студенческие, линейки, только тетради, я видел только детскую одежду, подростковую одежду. Беспилотников или производства беспилотников лично я своими глазами не видел сказал Халаф

Для освещения последствий удара на место прибыли свыше 50 представителей СМИ из 19 государств.

Ранее китайский журналист Лу Юйгуан, который также побывал на месте атаки на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР, сообщил корреспонденту ИС "Вести", что не обнаружил в Старобельске военных объектов.